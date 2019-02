"On a envie d'infos positives": le message des jeunes montois aux médias "traditionnels

Apprendre qu’une supérette s’est faite braquer, s’énerver contre la naissance d’une nouvelle taxe, mépriser la dernière entourloupe de cet homme politique…Cela va-t-il vous faire aller mieux et changer la donne ?

Oui, nous vivons dans un monde complexe. Mais est-ce une raison pour ressasser en boucle ce qui va mal ? Le bombardement permanent de violence et de morosité a vite fait de renforcer un défaitisme cuisant et immobilisant.

En réalité, il faut arrêter de bouder l’information positive.

Tous les jours, on entend parler de fake news, de la méfiance envers les médias… Et si, demain, il n’y avait plus de journalistes, plus de presse ? Comment , dès lors, faire circuler les infos ? Quelles sont les alternatives ? Et surtout , quels sont les médias dont nous rêvons pour le futur ?

Le projet Apocalypse News propose aux étudiants de 15-25 ans d’imaginer les médias de demain !

Les actions innovantes, les gestes de générosité et les preuves de solidarité sont statistiquement plus nombreuses.

Pourquoi ne pas devenir les ambassadeurs des exploits qui se passent tous les jours à travers le monde plutôt que de continuer à parler de ce qui ne va pas ?

Un événement traumatisant nous prive souvent de toute objectivité. A chaque annonce catastrophique, un tourbillon d’émotions négatives nous emporte dans le flot de la dramatisation. Peur, colère, désarroi et sentiment d’injustice sont les ingrédients d'un pessimisme collectif.

Or, l’envie de changer les choses ne se nourrit pas de désespoir : elle se cultive dans l’équilibre. Savoir prendre du recul sur l’actualité en portant quelques instants son attention sur ce qu’il y a de meilleur, c’est se donner une chance d’avancer vers la construction d’une autre réalité.

Plus d'info ici