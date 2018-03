Objectif : 100 tonnes de vivres pour l'Opération Arc-en-Ciel

L'ASBL Arc-en-Ciel organise sa 64e action de récolte de vivres non périssables. L’Opération Arc-en-Ciel se déroule les 10 et 11 mars ! Des milliers de jeunes vont venir sonner chez vous pour ramasser les différentes denrées.

Ce week-end vous risquez de voir des scouts à votre porte, et c'est pour la bonne cause! L'ASBL Arc-en-Ciel lance, en effet, sa 64e édition "Opération Arc-en-Ciel". Le but est de récolter un maximum de vivres non périssables pour les distribuer à différentes associations qui s'occupent de jeunes.

Non périssables?

Quand on dit "vivres non périssables", on pense tout de suite aux boîtes de conserve, que ce soit avec du poisson, avec des fruits ou des légumes. Mais il faut aussi savoir que les féculents, comme les pâtes, le riz et les céréales sont les bienvenus.

Sans oublier les boissons, biscuits et sucreries en tous genres, pour le plus grand bonheur des jeunes.

Pourquoi?

Toute la nourriture récoltée sera distribuée à une centaine d'associations. L'année dernière, l'opération a très bien fonctionné puisque 114 tonnes ont été récoltées. L'ASBL a donc pu répondre à plus de 100% de la demande des institutions de l’enfance et ainsi aider près de 12 000 enfants et adolescents.

"La nourriture que les associations reçoivent leur permet d'organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. Certes, la plupart de ces associations bénéficient de subsides mais ceux-ci ne sont malheureusement pas toujours suffisants pour organiser les loisirs et les vacances des enfants."



Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel est aussi l'occasion de faire passer un message de solidarité et de fraternité au plus grand nombre et principalement à destination des enfants.

Objectif 2018

L’objectif de l'Opération est d'atteindre 100 tonnes pour, à nouveau, aider 100 associations. Alors ce week-end si vous voyez des scouts se balader dans les rues de votre village, ils viendront peut-être à votre porte.

Si dans le cas contraire, vous n'êtes pas là, ou si personne n'est passé, l'opération continue jusqu'au 18 mars!

Vous pouvez aussi allez vous-même donner les vivres, puisque différents dépôts sont organisés partout à Bruxelles et en Wallonie: toutes les infos ici.

Des points de dépôts supplémentaires :

Les magasins FOX & Cie se joignent à Arc-en-Ciel en se proposant comme lieux de dépôt de vivres du 5 au 17 mars 2018 ! Le groupe comprend 15 magasins en Wallonie et à Bruxelles, dont vous trouverez les adresses ici.

Sophie Vanderheyden est chargée de communication pour l'ASBL Arc-en-Ciel, et elle était notre invité. Ecoutez l'intégralité de l'interview ici :