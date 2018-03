Nouvelle édition du "Petit Futé" des "Bières Belges"

Une nouvelle édition entièrement remise à jour vient de sortir, et propose plus de 275 bières différentes.

Ces 275 bières ont toutes été dégustées et le Petit Futé nous donne son avis sur chacune d’entre-elles, ce qui donne un petit éventail au monde entier de nos précieuses bières.

Bonne nouvelle aussi, Bruxelles et la Wallonie sont en train de faire leur “come-back”. De plus en plus de petites brasseries font leur apparition. Le “Petit Futé” parle de 300 "micro-nano-pico-brasseurs". Bernard Dubrulle est l’auteur du livre, il explique que ces dernières années des petites brasseries se sont installées, elles proposent de produits sérieux et de bonne qualité.

La gastronomie est, elle aussi, mise en avant dans l’ouvrage, car elle est en lien direct avec la bière dans notre petit pays. Une série de bonnes adresses vous est donc proposée.

De plus, vous apprendrez l'histoire de la boisson, depuis la découverte de la fermentation jusqu'aux tendances actuelles, ainsi qu’une explication sur les différentes étapes de fabrication selon le type de fermentation, le tout avec des techniques pour optimiser votre dégustation. Parce que oui, la bière, c'est comme le vin, chaque bière peut être associée à un mets différent.

L'ouvrage se veut instructif, tant pour les visiteurs qui voudraient découvrir la gastronomie belge que pour les connaisseurs de bières qui souhaitent connaître les dernières nouveautés.