Nouveauté dans les écoles : le tableau interactif

À l'école de la Coopération à Saint-Nicolas (Liège), cela fait déjà trois semaines que les élèves de 3ème et 5 ème primaires travaillent avec des tableaux interactifs. Ces tableaux, tout droit issus des nouvelles technologies, permettent un travail ludique et efficace notamment grâce au fait qu'ils soient tactiles.

Valérie Derèze, institutrice en 3ème primaire dans cette école liégeoise, a pu équiper sa classe de ce nouveau tableau qui séduit petits et grands : "Les enfants adorent ça, ils sont très demandeurs parce que justement c'est très ludique pour eux. Ils sont captivés, c'est en couleurs, c'est agréable et personnellement, j'ai remarqué que beaucoup moins d'enfants étaient déconcentrés. Et l'avantage est qu'ils sont acteurs de leur apprentissage parce qu'ils travaillent directement sur le tableau interactif. Avant, j'écrivais quelques calculs au tableau, un élève venait les résoudre et puis, on corrigeait. Désormais, ça me permet de projeter directement les calculs sur le tableau interactif et les élèves peuvent, chacun à leur tour, expliquer leur méthode pour les résoudre. Les élèves peuvent écrire directement sur ce tableau et s'il y a une erreur, ils peuvent gommer donc en corrigeant eux-mêmes leur erreur et c'est comme ça qu'ils apprennent mieux."

Si Valérie Derèze avait quelques appréhensions au sujet d'un tableau interactif, cette institutrice a vite changé d'avis : "Ça fait quelques années que je souhaitais être équipée d'un tableau interactif. J'ai finalement eu la chance d'être équipée du matériel dernier cri mais je ne suis pas toute jeune, j'ai 46 ans et 25 ans d'ancienneté, et donc j'avais des appréhensions tout de même. Mais j'ai pris la décision d'ôter le tableau noir anciennement accroché dans ma classe et je me suis dit que je devais me lancer. Au début, c'est beaucoup de découvertes mais ce qui a été chouette, c'est que les enfants découvraient en même temps que moi donc ça a été une activité très intéressante pour eux l'ouverture à l'ère numérique... Et ils m'ont aussi pas mal aidée à découvrir certaines fonctionnalités puisqu'ils ont un regard beaucoup plus précis."

Réjouie par cette nouvelle technologie qui permet plus d'efficacité et un certain gain de temps, Valérie Derèze conseille vivement à ses collègues enseignants de se lancer dans l'aventure: "Actuellement, les grandes sociétés d'édition pour les enseignants proposent beaucoup de méthodes 100% numériques donc il est très facile d'utiliser ce tableau numérique pour travailler avec les enfants. Ce n'est que du positif, c'est tellement riche comme outil que je n'ai pas encore eu le temps de tout explorer tellement il y a de possibilités infinies. J'avais peur que le numérique ne prenne toute la place mais ce n'est pas du tout le cas. En pratiquant cette méthodologie au quotidien, je me rends compte au fur et à mesure que c'est une révolution très positive avec un gain de temps énorme. Je conseille vivement à mes collègues enseignants de participer au projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Le tableau interactif, une nouvelle ère qui risque de prendre place dans la classe de vos enfants dans un avenir plus ou moins proche...