Nouveauté: Choisissez le sexe de votre enfant grâce à un coaching personnalisé!

Une start-up française affirme qu'il serait possible de choisir le sexe de son bébé grâce un coaching. Son nom : MyBuBelly

Il s’agit d’une méthode naturelle, qui serait devenue la référence en coaching en ligne, pour choisir le sexe de son enfant. D’après la fondatrice Sandra Ifrah, il n’y a rien de nouveau dans ce procédé. Ce sont des méthodes qui ont été testé en France dans les années 70. La grande nouveauté, c’est le coaching personnalisé qui accompagnera les potentiels futurs mamans.



La méthode MyBuBelly est une combinaison de 2 techniques connues. D’une part, elle consiste à cibler son ovulation pour déterminer les bonnes dates de conception. Et d’autre part, elle vise à modifier votre alimentation pour orienter le pH urinaire et favoriser le passage des spermatozoïdes Y (garçons) ou X (filles). D’après les explications de la fondatrice : " Le pH de la glaire peut favoriser le passage du chromosome X ou Y du papa, et ainsi donner naissance à une petite fille ou à un petit garçon ".

Comment modifier son pH ?

" Il faut changer son alimentation 3 mois avant la conception grâce au suivi de notre équipe d’expert " souligne Sandra Ifrah. En plus de celà, les clientes recevront une box chaque mois, ainsi que des compléments alimentaires pour booster leurs fertilités. Ces derniers auront également comme objectif d’alcaliniser ou d’acidifier le pH plus rapidement.

L’étape suivante sera de contrôler votre pH grâce à des bandelettes fournies dans votre box. Des sms, alertes et emails vous avertiront aussi de la date idéale pour la conception d’une petite fille ou d’un petit garçon.

Bien que la technique laisse interrogatif, la fondatrice de MyBuBelly évoque " Un taux de réussite impressionnant ".

Mais pourquoi n’est-ce pas d’avantage développé si la méthode fonctionne ?

Hors de la France, il existe des techniques interdites pour des raisons d’étiques et de moral. Selon la fondatrice de MyBuBelly, la méthode est bien différente : " C’est une méthode strictement naturelle qui booste les problèmes de fertilité avec un petit plus, choisir petite fille ou petit garçon "