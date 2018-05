Nouveau partenariat pour former des experts en cybercriminalité

A l’ère du tout numérique, la cybersécurité est devenue de plus en plus improtante dans la transformation digitale, et les experts cybersécurité deviennent dès lors des talents particulièrement recherchés.

L'Université libre de Bruxelles (ULB) et le groupe d'électronique de défense Thales ont conclu mercredi un partenariat stratégique, d'une durée de 3 ans, pour former les meilleurs experts en cybercriminalité de demain, annoncent-ils dans un communiqué commun. L'institution universitaire développera et concrétisera des projets éducatifs, de recherche et de formation en capitalisant sur l'expertise de l'entreprise en matière de cybersécurité.

Les experts en cybersécurité sont devenus des talents particulièrement recherchés ces dernières années. Il en faudra environ 2.000 d'ici 2020 en Belgique, selon Thales. L'entreprise prévoit d'ailleurs de recruter 50 personnes dans les quatre prochaines années pour soutenir le développement rapide de son activité. Le groupe d'électronique de défense va dès lors allier son expertise à celle de l'ULB pour développer de nouveaux projets de collaborations. Cela se fera à la fois via le centre de recherche en cybersécurité de l'université bruxelloise et le master inter-universitaire en cybersécurité coordonné par cette dernière.

Des experts de Thales donneront notamment des conférences aux étudiants, qui pourront effectuer des stages ou encore participer à des projets d'étude et des programmes d'apprentissage au sein du Cyberlab de Tubize, le centre d'entraînement à la cybercriminalité du groupe d'électronique de défense. (Belga)

Yves Roggeman est professeur en sécurité informatique à la faculté des sciences de l'ULB. Il était l'invité dans l'émission Quoi de neuf?. (Ré)Ecoutez l'intégralité de l'interview :