Nos riches... radins ?

Axel Witsel au coeur d'une tempête médiatique ?

La grande question est posée : "où Axel Witsel fait-il ses courses ?" - suivi l'indice. Cette photo fait un Mondial tour - tout part de cette carte de l'enseigne Colruyt hissée dans le smartphone de sa belle. Font-ils leurs courses en cette boutique - serait-ce l'insigne de la radinerie accomplie ? Ou peut-être vont-ils devenir les heureux propriétaires de cette institution, ce qui serait bien plus plausible... Moins décevant ! Visiblement richesse ne rime pas toujours avec nobles dépenses et même parfois bien plus avec radinerie. Voici quelques exemples croustillants délicieusement épinglés par Thibaut... C'est parti, on balance :

Le mariage de Lionel Messi ... Mais oui rappelez-vous alors que les invités étaient dignes des plus grands riches de ce monde, la moyenne relevée de la somme versée par chacun au profit d'une association fut de 30 euros... 30 petits & minables euros, ni plus et peut-être moins ! Là où, toute proportion gardée, Shakira aurait dépensé 15 000 euros au détour d'une "simple" petite soirée, c'est dire toute la générosité de circonstances !

Notre Thibaut Courtois quant à lui aurait refusé de payer la note d'un resto alors qu'il se régalait tant du regard que du palais aux côtés d'une miss.

La richesse n'ouvrirait donc pas les coeurs tant ces gênes sont inscrits dès notre plus tendre enfance ? c'est une thèse - une excuse ? Il est en tous cas...

Star ou pas, il n'est de générosité que celle du coeur !