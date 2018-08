Nos futurs sapins de Noel ont souffert de la sécheresse! Voici les résultat...

Les canicules de ces dernières semaines ont durement affecté les cultures de sapins en Wallonie. La quasi-totalité des plants ont été touché. Même constat pour les jeunes pousses de sapins plantées au printemps.

Chez Stany de Wouters, producteur de sapins de Nöel à Anhée, le constat est sans appel. L’entièreté de la plantation 2018 est morte. Quant à celle de l’année précédente, elle est impactée à 50%. Et il ne s’agit que d’un constat à court terme… Il faudra attendre 4 à 6 années pour attester des séquelles de cette sécheresse, lorsque les jeunes pousses seront arrivées à maturité.

D’après les estimations de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, on comptera 25 à 30% de sapins en moins sur le marché à partir de 2022. Sans parler de l’esthétique, ces arbres seront certainement moins feuillus. " Au lieu de bourgeonner pour créer de nouvelles branches, les arbres ont produit des cônes, riches en résine " explique Stany de Wouters.

Prévoit-on une hausse de prix pour cette année ?

Pas encore. Les arbres adultes sont enracinés plus profondément dans la terre et n’ont pas subi autant de dommages. L’Union Ardennaise des Pépiniéristes, affirme qu’il ne devrait y avoir que 10% de sapins en moins sur le marché cette année, l'équivalent de 350 à 400.000 arbres. Pas de problème majeur de rendement cette année, donc pas de hausse théorique de prix à prévoir. Néanmoins, nul n’empêchera certains vendeurs d’utiliser l’argument de la sécheresse pour gonfler artificiellement leurs prix…Vu qu’il faut le savoir, les prix de vente de ces sapins sont fixés depuis des mois entre les producteurs et les intermédiaires.

Affaire à suivre…