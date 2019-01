Nomadman Travel : le belge à suivre !

C'est l'histoire d'un pari fou, de courage et d'une envie de découvrir le monde et ses habitants !

Connu sur les réseaux sociaux sous le nom de @nomadmantravel, Yahia, un jeune Bruxellois de 24 ans, est parti le 12 août en direction de l'Inde. Comme il nous le dit, l'essentiel de cette aventure n'est pas l'arrivée mais bien le voyage. Lors de son périple, il rencontre une multitude de personnes qu'il présente sur Instagram.

Parti sans prévenir personne, il est aujourd'hui suivi sur les réseaux sociaux par des milliers de personnes. " Partager mon histoire et celle qui s’écrit jour après jour, partager mes valeurs et mes principes, prouver qu’avec un peu de budget, voyager et découvrir d’autres cultures est possible." Il veut également sensibiliser à la "problématique" des réfugiés: "en allant les rencontrer quand les circonstances y sont favorables je souhaite leur donner la parole, pour leur permettre de raconter une histoire qui est la leur." Via son compte, Yahia essaie, de faire voyager les gens qui suivent le projet en transmettant des valeurs qui lui tiennent à cœur telles que la tolérance et l’ouverture aux autres.

Dans l'émission, il nous donne des nouvelles et nous parle d'une de ses rencontres très émouvantes.