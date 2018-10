Naissance rarissime au zoo d'Amnéville

Une naissance exceptionnelle vient de se produire au zoo d'Amnéville : un bébé fourmilier est né.

Le bébé fourmilier est né le 5 octobre après six mois de gestation. Son arrivée est extraordinaire parce que c'est très rare qu'un fourmilier naisse en captivité. Les heureux parents se prénomment Attila et Keisha. Le nouveau-né pèse 1.5 kg et devrait atteindre 30 à 40 kg une fois adulte.

Le sexe du bébé est encore inconnu

Il faudra attendre plusieurs semaines pour connaître le sexe du bébé car la maman se montrait très protectrice et agressive. Le tamanoir est un grand mammifère insectivore, il est l’une des quatre espèces vivantes de fourmiliers et classé parmi les paresseux. Le tamanoir est surtout terrestre. Le tamanoir est reconnaissable à son museau allongé, sa queue touffue, ses griffes avant longues et son pelage de couleur distincte.

Ecoutez les explications de Herve Santerre, directeur zoologique du zoo d'Amnéville dans la vidéo.