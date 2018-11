"Mô, Maurane en mille temps" dans Quoi de neuf?

Ce samedi, la Une télé vous propose une soirée inédite qui réunira deux documentaires, l’un consacré à Maurane et l’autre à Brel.

Notre collègue, Régine Dubois, a activement participé à l’élaboration du documentaire " Mô, Maurane en mille temps ". Elle a rencontré des artistes, musiciens, collaborateurs proches de la chanteuse qui lui ont raconté son parcours et son talent hors du commun. Lou, la fille de Maurane, a également accepté de parler de sa mère et du travail qu’elle a souhaité poursuivre en terminant l’album " Brel ".

Autant de mots d’amour et de témoignages d’affection et d’admiration qui dressent un portrait de la chanteuse touchant et éclairant sur ses talents de musicienne et de chanteuse.

Tout au long de la semaine, vous aurez l’occasion dans Quoi de neuf? de découvrir quelques extraits de ces rencontres. Certains feront partie du documentaire, d’autres relèvent de l’inédit.

Lundi : B.J. Scott

Mardi : Catherine Lara

Mercredi : Daran

Jeudi : Pascal Obispo

Vendredi : Régine Dubois vous présentera le documentaire

Ne manquez pas le rendez vous, aux alentours de 18h35 sur Vivacité.

Et ne manquez pas non plus, le rendez-vous télé, ce samedi 24 novembre à 21h.

Pour en savoir plus : https://www.rtbf.be/tv/guide-tv/detail_mo-maurane-en-mille-temps?uid=1851628576668&idschedule=9a8dde0831229bf89786db3a199d8e51