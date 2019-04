Mieux conduire ? Possible avec Smart Driving

Sur quels critères ?

Les co-fondateurs ont conçu l'application sur plusieurs critères. Elle analysera la force de freinage, d’accélération, la vitesse moyenne et les tours par minute du moteur.

Quel objectif ? : "Apporter une formation pour adopter une conduite plus économe et plus prudente pour les conducteurs de voitures de sociétés dans un premier temps, et les particuliers dans un second temps." nous explique Laurent Witmeur, co-fondateur de Smart Driving.