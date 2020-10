Michaël Pachen est de retour sur VivaCité, il explique les raisons de son absence

"J’ai malheureusement subi des complications liées à mon diabète . Du jour au lendemain, fin juin, tout s’est emballé provoquant l’apparition d’une bactérie qui a commencé à me poser de sérieux problèmes. Je suis arrivé aux urgences au bord de la septicémie, et j’ai été pris en charge immédiatement et amené au bloc opératoire où le chirurgien a été assez cash avec moi en me disant que j’avais une chance sur deux de m’en sortir si on m’opérait tout de suite. Comme j’étais déjà sous calmants, je n’ai absolument pas réalisé la gravité de la situation, me contentant de répondre 'ok, ça passe ou ça casse, quoi…'. Pendant 10 jours après l’opération, mon pronostic vital était engagé. Je suis resté assez inconscient, recevant de grosses doses d’antidouleurs. Quand j’ai vraiment repris connaissance, j’étais sorti d’affaire… et c’est là qu’a démarré le plus dur en fait : les soins très douloureux et très contraignants, tout réapprendre progressivement… mais avec un personnel soignant absolument extraordinaire ."

Hospitalisé d’urgence le 24 juin , Michaël Pachen est passé par le chas de l’aiguille à cause d’une bactérie qui a mis ses jours en péril. Après avoir été remplacé par Marco dans Quoi de neuf et par Christophe Bourdon dans Les Nouveaux enfants de chœur pendant presque 4 mois, il vous revient enfin dès lundi.

Impatient de retrouver l’antenne de VivaCité après cette épreuve ?

"Mon retour, je l’ai rêvé 100 fois ! Dès ma sortie de l’hôpital fin juillet, je n’avais que ça comme envie : revenir, reprendre le micro, faire mon métier ! Je n’avais pas compris que ce serait si long pour 'guérir'… J’ai rongé mon frein, je ne me suis jamais retrouvé aussi longtemps sans faire mon métier depuis, je crois, 30 ans ! Quand on est aussi actif que je le suis, 4 mois sans travailler c’est hyper long, d’autant que c’est arrivé juste après le confinement. Je mesure mille fois la chance que j’ai de pouvoir revenir. La RTBF a été juste top, géniale, prévenante et m’a laissé le temps de bien me retaper, en accord avec mon épouse qui a géré tout ça avec mes chefs, un peu dans mon dos (rire). Mais c’était pour mon bien et surtout pour être sûrs que j’allais prendre le temps de me soigner comme il faut.

Je suis impatient de revoir les copains qui me manquent tellement, ils m’ont témoigné de leur soutien durant toute la période, toute l’équipe vraiment : pour moi qui suis arrivé à Viva y’a un peu plus d’un an, c’est incroyable de voir autant d’attention de la part des collègues. Ça m’a aidé à tenir de lire les petits messages que je recevais de tous. Et des auditeurs aussi ! Ils ont été tellement généreux !"