Meghan Markel porte des bijoux belges!

Megan Markle, l'épouse du Prince Harry porte des créations de Vanessa Tugendhaft une bijoutière Belge!

Vanessa Tugendhaft est Bruxelloise. Ses parents étaient diamantaires et joailliers à Anvers, c'est donc tout naturellement que Vanessa est elle même devenue créatrice de bijoux. Vanessa vit aujourd'hui à Paris où elle a une boutique.

Si on parle de Vanessa Tugendhaft en ce moment c'est parce que certaines de ses créations ont été vues au poignet, aux doigts et aux oreilles d'une célébrité au cœur de l'actualité! Et cette célébrité c'est Meghan Markel, l'épouse du Prince Harry. A plusieurs reprises, Meghan a porté des bijoux signés Vanessa Tugendhaft. Lors de sa première sortie officielle par exemple, l'épouse du Prince Harry portait des boucles d'oreilles en or rose serties de diamant de la collection Idylle. La rose c'est l'emblème de la marque qui existe depuis 15 ans. Meghan a craqué pour plusieurs pièces dont une bague de pouce en or jaune. Meghan Markle ne portait pas les bijoux de la créatrice belge lors de son mariage, elle portait des bijoux de la famille royale et de la marque officielle de la reine.

D'autres célébrités ont déjà craqué pour les créations de Vanessa Tugendhaft. En 2004, un bracelet diamant sur fil rouge porte-bonheur avait tapé dans l'œil de Madonna! Vanessa n'a pas pu nous révéler plus de noms de célébrités puisqu'elle est tenue par une close de confidentialité "mais il y a beaucoup d'autres célébrités françaises et internationales".

Quand des créations sont portées par des célébrités, automatiquement, les fans veulent acheter les mêmes. Les bijoux de Vanessa ont connu un regain d'intérêt grâce à Meghan Markel, les boucles d'oreilles et la bague portée par la princesse sont à présent en rupture de stock, ils ont tous été vendus en moins de 10 minutes! "C'est une incroyable fierté de voir mes créations portées par quelqu'un comme Meghan Markel. C'est un moment unique, sans doute le moment le plus fort de ma carrière" nous confiait Vanessa Tughendaft.