Maxime Blieck, alias Madmax, vice-championne du monde de breakdance

Elle a 20 ans, est Bruxelloise et est passionnée de breakdance depuis l’âge de 14 ans. Cette B-girl (le nom donné dans le milieu aux danseurs de breakdance) faisait partie des 16 finalistes qui ont participé en Autriche à la compétition mondiale de breakdance Red Bull BC One. La compétition est organisée en rounds où elle est opposée à une autre B-girl. Elle ne connaît ni son " adversaire ", ni la musique sur laquelle elle va devoir improviser.

Une discipline olympique dès 2024.

Maxime Blieck fait partie de l'équipe olympique de breakdance de Sport Vlaanderen. Le breakdance, une danse acrobatique issue de la culture hip-hop, effectuera sa première apparition aux Jeux en 2024 à Paris. Le choix de cette discipline ainsi que celles du surf, de l’escalade et du skateboard déjà présents, eux, aux JO de 2019, répond au souhait des organisateurs de "se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde pour apporter aux Jeux une dimension plus urbaine, plus sport de nature, plus artistique", a souligné Tony Estanguet, le patron de Paris 2024.