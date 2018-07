Marie, 74 ans, collectionne les... zizis humoristiques!

C'est une bien drôle de collection relatée dans les pages de Sudpresse ce lundi matin. Celle de Marie Charlet, une septuagénaire de Quaregnon. La grand-mère et déjà arrière grand-mère collectionne (vous ne rêvez pas) les zizis humoristiques.

"J'ai 106 zizis humoristiques. Ça va de la salière ou du poivrier au bol du petit-déjeuner en passant par la brosse pour me frotter le dos dans la douche. Ça a commencé pour mes trente ans de mariage, mon mari était toujours là. Vu que je suis une marrante, on m'a offert des zizis humoristiques. Et maintenant quand on part en vacances on m'en ramène toujours et j'en ai fait une collection."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts! "C'est mes amis qui m'offrent tout ça. J'en ai de la Crète, j'en ai un qui saute, une chenille, j'en ai un qui chante, etc."

Quand demande à Marie duquel elle est la plus fière, elle répond sans hésitation: "C'est le premier qu'on m'a offert. C'est une cruche, vous savez avec laquelle on peut boire comme en Espagne! Avant j'avais tout ça dans mon bar parce que je ne savais plus où les mettre. Donc j'ai décidé d'acheter une vitrine. Elles sont maintenant dans mon salon, dans un coin de mon salon sur la télévision."

Et du côté de la famille, aucune gêne quant à la collection de la septuagénaire. "Ma famille ne dit rien, mon fils ne dit rien. Il y a juste ma petite-fille qui vient d'accoucher de mon arrière petit-fils. Elle m'a juste dit que quand il sera un peu plus grand je devrai sans doute mettre un drap dessus pour les cacher."

La collection de Marie sera visible dans le cadre de Wallonie Week-end Bienvenue les 15 et 16 septembre prochains, de 10 heures à 18 heures. Et elle est a déjà trouver de quoi accueillir les visiteurs: "Je ferai des biscuits en zizis pour les personnes qui viennent." Voilà qui est dit!

Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.walloniebienvenue.be.