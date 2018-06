Marc Pinilla de Suarez : " Un disque c'est comme un enfant"

Aujourd'hui, c'est l'été! C'est aussi le moment de fêter la musique partout en Wallonie et à Bruxelles. Parce que c'est aujourd'hui que débute la Fête de la musique, qui garde le rythme. Lancée au début des années 80, la Fête de la Musique est aujourd’hui devenue un événement musical mondial. Tous les ans, aux alentours du 21 juin, elle donne l’occasion à tout un chacun d’assister à des animations ou concerts gratuits.

Durant ces quatre jours, les villes et les communes s’animeront au rythme de concerts participatifs, familiaux, décalés mais surtout de musiques en provenance des quatre coins du globe. Le programme ne manquera pas d’air puisqu’il reflétera généreusement la diversité et l’expression artistique de notre communauté.

De Charleroi en passant par Izel, Namur ou Bruxelles, il suffira de tendre l’oreille pour (re)découvrir ce que signifie le mot éclectisme et avoir l’occasion de découvrir sur scène ses artistes préférés de la Fédération Wallonie-Bruxelles : il en manquera peu à l’appel.

En 2018, la Fête de la Musique est et restera populaire et tentera à nouveau de mettre en valeur nos artistes, que ce soit en jazz, rock, musique classique, hip-hop, musiques du monde, etc. En cette période de repli sur soi, la Fête de la Musique défendra plus que jamais l’ouverture d’esprit et la découverte.

Toutes les villes et communes participantes ainsi que leur programmation sont à découvrir sur le site de l'événement. La Fête de la musique se décline dans 120 pays dans le monde depuis les années '80.

Rencontre avec Marc Pinilla

Pour l'occasion, Marc Pinilla, le leader du groupe Suarez, était l'invité de Quoi de neuf?. Suarez, c'est un groupe qui est présent, et qui n'aime pas s'arrêter, et pour cause, comme l'explique Marc :

On est tout le temps sur scène parce qu'on aime ça, et que c'est un peu notre moteur, d'aller à la rencontre des gens, de toujours être actif et de toujours faire des concerts. Et la fête de la musique, c'est le petit rendez-vous annuel qu'on attend avec impatience.

Angel, Alice, Loïc Nottet, Blanche, des noms bien connus du public belge, qui apprécie toujours plus les artistes "fait maison" :

C'est beau ce qu'il se passe, parce que le succès des uns stimule l'industrie, stimule le marché, et c'est bien pour tout le monde.

Samedi 23 juin, le groupe Suarez fera d'ailleurs deux concerts, un premier à Braine-le-Compte, au Hazard Village, ensuite, direction Marche-en-Famenne à 22h pour la Fête de la Musique.

Ne manquez pas une seconde de la rencontre entre Philippe Jauniaux et Marc Pinilla :