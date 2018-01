Mangez des tomates pour réparer vos poumons ?

La tomate pourrait restaurer la fonction pulmonaire des anciens fumeurs … C’est ce que vient de révéler une étude menée par l'Université Johns Hopkins.

D’après leurs résultats, les personne mangeant 2 tomates fraiches chaque jour, ou 3 portions de fruits, auraient tendance à perdre moins rapidement leurs capacités pulmonaires. Et ce qui est assez incroyable, c’est que cet effet est encore plus prononcé et perceptible chez les anciens fumeurs.



D’autres fruits produisent les mêmes effets…

La pomme contiendrait également des substances bénéfiques à notre organisme et elle apporterait les mêmes bienfaits réparateurs… L’idée serait de privilégier une alimentation varié, riche en fruits et légumes frais.

Eric Englebert, tabacologue et hypnotiseur, est notre invité dans " Quoi de neuf ? ". Il n’est pas surpris par cette information… Selon lui, il faut prendre plusieurs choses en compte. Tout d'abord : " L’étude a été mené sur d’ex fumeurs, leurs états s’améliorent donc forcément ". Il précise : " Cette étude avait auparavant été réalisé sur des fumeurs et elle avait du coup été inefficace ". L’effet bénéfique de la tomate vient tout simplement de son apport important d’antioxydant...

Un conseil ?

Le docteur Englebert préconise de vous faire plaisir et de booster votre organisme d’antioxydants : " Mangez des fruits et légumes, mettez de la couleur dans votre assiette… Et complétez le tout par un petit verre de vin rouge "