Manger une part de pizza au petit-déj se révélerait plus sain qu'un bol de céréales

Arrêtez de manger trop sucré le matin, un bol de céréales rapide et pratique sera le plus souvent mauvais pour votre santé. Pour nous le prouver, Chelsey Amer, une diététicienne américaine nous informe qu’une part de pizza le matin est bien meilleure pour la santé qu’un bol de céréales.

Vous serez sans doute surpris d’apprendre qu’une tranche de pizza de taille moyenne et un bol de céréales au lait entier contiennent presque la même quantité de calories.

Selon cette nutritionniste : " La pizza contient une quantité de protéines beaucoup plus importante, ce qui vous permettra de rester rassasié et de stimuler la satiété tout au long de la matinée ". Les céréales sont quant à eux très riches en sucres rapides et sucres ajoutés et pauvres en protéines. Après les avoir avalés, vous sentirez beaucoup plus rapidement une sensation de faim et de fatigue que si vous avalez une part de pizza, malgré sa teneur en matière grasse.

Si vous êtes quand même accro aux céréales, préférez celles riches en fibres et ajoutez-y des noix ou des graines pour augmenter votre apport en protéines.