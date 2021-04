Manger des piments permettrait de prolonger la vie

D’autres recherches ont déjà mis en avant les effets anti-inflammatoires, antioxydants, anticancéreux et régulateurs de glycémie du piment. Et cela, grâce au fait qu'il contient de la capsaïcine, une substance qui lui donne son goût piquant.

Les recherches les plus récentes ont compilé quatre grandes études au cours desquelles 570.000 dossiers de santé et d’alimentation de personnes ont été évalués aux États-Unis, en Italie, en Chine et en Iran. Les chercheurs ont donc pu comparer les résultats de ceux qui en mangeaient rarement ou jamais, à ceux qui en consommaient régulièrement.

Ils sont arrivés à la conclusion que ces personnes avaient une réduction relative de 26% de la mortalité cardiovasculaire, de 23% de la mortalité par cancer et de 25% de la mortalité toutes causes confondues.

Mais le cardiologue Bo Xu, auteur principal de l’étude a déclaré au journal The Independent que "Les raisons exactes et les mécanismes qui pourraient expliquer nos découvertes, sont cependant actuellement inconnus.". Et de préciser que " des recherches supplémentaires et des études randomisées sont nécessaires pour confirmer ces résultats ".