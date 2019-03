MADE IN ASIA, le plus grand événement dédié à la pop culture asiatique!

L'Asie – et en particulier le Japon – est ultra branchée ces dernières années. À tous les niveaux, les influences japonaises sont de plus en plus nombreuses à faire leur retour. Dans les domaines de l'alimentation (du sushi au ramen en passant par le matcha), de la littérature, de la technologie, de la santé et de la beauté, mais aussi – et dans une mesure croissante – du design et de la mode, où les lignes minimalistes japonaises sont de plus en plus présentes. Vous aussi, vous êtes aussi fan de l'Orient ? Inutile de réserver un billet d'avion pour Hiroshima ou Tokyo, car un billet d'entrée pour Made In Asia suffit. Les amateurs de pop culture asiatique, d'animation japonaise, de YouTube et de jeux vidéo sont attendus les 8, 9 et 10 mars 2019 à Brussels Expo, où ils seront plongés dans le monde merveilleux du manga, du cosplay et des jeux vidéo.

L'an dernier, le salon a attiré pas moins de 70 000 visiteurs, dont de très nombreux fans internationaux. Cette édition sera encore plus importante, car elle sera répartie sur trois journées et cinq halls de Brussels Expo. À Made In Asia, vous pourrez notamment visiter un véritable village Ghibli (tiré du célèbre film ‘Mon voisin Totoro’) avec des statues et créations grandeur nature, des décors et des photobooths. Les fans pourront y gagner des billets d'avion pour le Japon, suivre un atelier d’origami et admirer les plus belles tenues des cosplayers pendant les tournois de cosplay. Oubliez le rodéo sur taureau classique : au festival Made In Asia, c’est une licorne mythique que vous dompterez ! Et tandis que les plus audacieux et astucieux d’entre vous tenteront de sortir d'une escape room, les plus sportifs pourront participer aux activités inspirées de la célèbre émission coréenne déjantée ‘Running Man’ : lancer un sac de riz, faire tomber des quilles avec une balle uniquement à l'aide de sa bouche, ou passer son corps à travers une raquette de tennis… Plus c'est fou, mieux c'est ! Le talentueux cosplayer suisse Stylouz donnera des conseils et astuces de cosplay lors d’un workshop. Et la musique sera également de la partie : le groupe japonais de Power Metal Steampunk, Fate Gear, se produira à trois reprises sur la scène MIA. Haru, le chanteur du générique de l’anime Bleach, figure sur le line-up avec son groupe Good Thru Date. Sans oublier les youtubers d'Epic Pixel Battle, qui interprêteront des personnages de jeux vidéo pour chanter leurs meilleurs punchlines, et Tsuko G, un talentueux musicien, qui reprend dans son style des génériques d'animes et de jeux vidéo.

YOUPLAY : Développeurs de jeux croates

Parmi les exposants de cette année, le festival accueille aussi des jeunes développeurs de jeux croates, qui veulent présenter leur nouveau jeu vidéo au public. Made In Asia est pour eux l'endroit idéal pour (faire) tester leurs dernières créations et ils se feront un plaisir de montrer aux fans comment réaliser un jeu vidéo. Made In Asia comprend aussi le salon YouPlay!, centré autour du jeu, de la vidéo et du jeu vidéo.

Des invités de renom

Le célèbre artiste japonais Takahiro Yoshimatsu, qui a travaillé sur des séries mythiques telles que Dragon Ball ou Hunter X Hunter, sera en dédicace pendant trois jours.

Yoshiharu Sato, que vous connaissez en tant que character designer de ‘Mon voisin Totoro’ du Studio Ghibli, animateur sur les films ‘Porco Rosso’, ‘Arrietty, le petit monde des chapardeurs’ et ‘Kiki : la petite sorcière’ sera également présent aux séances de dédicace. Il est l'un des plus grands noms du célèbre Studio Ghibli.

La Belge Nadine Saint-Pol, 25 ans, alias ‘Nadou’, a réalisé l'affiche de Made In Asia, mais aussi dessiné plusieurs bandes dessinées ‘Les Légendaires : Origines’. Depuis plusieurs années, la série caracole en tête des bandes dessinées les plus vendues en France.

Durant le festival Made In Asia, vous pourrez également rencontrer Tony Valente, auteur du manga Radiant. Ce manga qui fait énormément parler de lui car il est l'œuvre d'un français et est reconnu par ses pairs japonais. A tel point que la série est désormais adaptée en animé !

Le programme complet est disponible sur www.madeinasia.be

En pratique :

Vendredi 8 mars 2019 : de 12h à 20h

Samedi 9 mars 2019 : de 10 h à 19 h

Dimanche 10 mars 2019 : de 10h à 18h

Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

www.madeinasia.be