Louvain : des cours qui commencent à 9h, mais pourquoi?

Ce matin, à Louvain, les enfants de l’école Stroom ont commencé l’école à 9h, et pas à 8h30. Mais pourquoi?

Ce sont 103 élèves qui se sont inscrits en première année du secondaire dans cette nouvelle école de Louvain. Ce n’est pas uniquement parce qu’elle est nouvelle, c’est aussi parce qu’elle a décidé d’innover les horaires ! Pas d'horaires et d'examens de cours classiques, pas d'évaluation avec des points, mais des moments flexibles, des travaux de projet et des cours en grappes.

"Les cours ne commencent pas avant 9 heures et non pas 8 heures ou 8 heures 30, car les recherches scientifiques ont montré que le cerveau adolescent fonctionnera de manière optimale plus tard dans la matinée. De plus, cela enlève beaucoup de stress de la route sensible à la route à l'école le matin. " explique le directeur Willem Schoors à Belga.