Louane, MC Solaar et Alice On The Roof invités de la finale de The Voice Belgique

Chaque semaine The Voice a son lot d'invités pour accompagner les talents lors de duos souvent émouvants. Ce soir, trois grandes pointures seront présentes pour la finale: Louane, Mc Solaar et Alice on the roof!

Après le succès de son premier album "Chambre 12", Louane est revenue avec son second opus éponyme en novembre 2017. L'artiste française a choisi les extraits "On était beau" et "Si t'étais Là" pour porter le projet. "Si t'étais là" a d'ailleurs été chantée lors des Duels de cette septième saison.

MC Solaar également de la partie

Après dix ans d'absence, MC Solaar, le rappeur le plus célèbre de France, est revenu avec succès avec son album "Géopoétique" en 2017. Vingt-six ans après son premier album, "Bouge de là", l'artiste varie les genres, entre jazz, rap, soul et même funk-rock. Il vient pour la première fois sur le plateau de The Voice Belgique.

Alice On The Roof dévoilera son nouveau single !

Notre ancien Talent viendra présenter son tout nouveau single sur cette scène qu'elle connait si bien. Elle a collaboré avec l'artiste français Vianney pour l'écriture de ce nouveau titre. Cette nouvelle chanson sera disponible dès le 27 avril sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement.