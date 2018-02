Londres: Des autoroutes pour hérissons

Chez nous, il existe déjà des ponts pour laisser passer les grenouilles. Ici, c’est un peu la même idée, mais avec des galeries consacrées aux hérissons.

Il s’agit d’une démarche lancée par l’association " Barnes Hedgehogs ". Leur objectif : sauver les hérissons qui sont de plus en plus menacés en Europe. En Grande Bretagne, les chiffres sont alarmants. Ces petits animaux sont 30 % moins nombreux qu’il y a 20 ANS... Cela correspond à la disparition de 500 000 hérissons!

Les causes sont nombreuses…

Ils sont intoxiqués par des pesticides, écrasés par des voitures ou encore broyés par des tondeuses. Le problème le plus récurent est qu’ils sont forcés d’emprunter des chemins dangereux.

Suite à ce constat, un londonien, Michel Birkenwals, a eu un déclic. Il a commencé à consacrer son temps et son argent pour sauver les hérissons. Il a décidé de fonder et financer l’association " Barnes Hedgehogs ". Son équipe crée désormais des tunnels et des passages à hérissons, autrement dit " des autoroutes" à hérissons.

La conception…

Ils ont confectionné une perceuse spéciale qui réalise des trous assez grand pour laisser passer les hérissons. Munis de cette machine, ils vont à la rencontre des riverains pour leurs proposer de percer gratuitement des tunnels dans les murs et les barrières de leurs jardins.

Ils créent ainsi des accès pour permettre aux hérissons de circuler plus facilement et sans danger. Une fois le travail terminé, il fixe un petit panneau vert avec l’indication " autoroute pour hérissons ". Un panneau qui a toute son utilité puisqu’il faut veiller à ne bas reboucher les trous.

Un succès !

Depuis le début de cette année, l’association en a déjà réalisé 50. Un bon début vu que l’objectif " autoroute hérisson 2018 " est de 100 trous!