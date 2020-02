Loïc Nottet: "Mon nouvel album arrive très bientôt!"

On n'avait plus vu Loïc Nottet depuis son accident de ski de janvier dernier. Ce mercredi soir, il était sur pied prêt à défendre son nouveau titre sur le plateau des Décibels Music Awards.

Avant de parler de la soirée tant attendue et de l'avenir, Loïc a rassuré ses fans: tout va bien. Lui qui craignait les scalpels et autres piqûres a salué la médecine et les médecins qu'il n'hésite pas à qualifier de magiciens sur terre. Il s'est soigné et continue de se soigner pour être au top pour ses prochaines dates en salle et en festival.