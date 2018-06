Location de voiture sans encombre, les conseils de test achats

Ce week-end sera celui des premiers vrais départs en vacances! Vous avez opté pour un voyage en voiture et vous comptez faire appel à une société de location? Belinda Demattia, porte-parole de Test achats vous donne quelques conseils pour que cette location se passe sans encombre.

En 2017, 77% des Belges optaient pour des vacances en voiture. Idéal, une fois arrivé sur place, pour sillonner la région.

Une enquête de satisfaction de Test Achats fait le point sur les différentes sociétés de location de voitures. Chose étonnante, ce ne sont pas les grandes enseignes qui récoltent le meilleur score en termes de satisfaction. "Avis, Hertz, Europcar arrivent plutôt dans le ventre mou du classement" selon Belinda Demattia.

Par contre, des sociétés de location moins connues méritent qu'on s'y intéresse. Sunny Cars et Cicar, par exemple, proposent des prix intéressants pour un service de meilleure qualité.

À quoi faire attention au moment de la location?

1. Comparer les prix, suppléments compris

Il s'agit d'avoir les bons réflexes et de penser à comparer le prix total avec tous les suppléments compris. Car parfois, lorsqu'on ajoute un second conducteur, la possibilité de rendre le véhicule dans une autre agence, l'assurance pour un conducteur de moins de 25 ans, un siège auto ou encore le GPS, les prix explosent. "Prenez le temps de comparer les prix dans différentes agences avec tous les suppléments inclus", préconise Belinda Demattia.

2. Assurez-vous de ne pas payer des assurances superflues

"On essaie de nous vendre tout et n'importe quoi comme assurance" nous dit la porte-parole de Test Achats. Or, la seule assurance obligatoire est la RC (Responsabilité Civile) qui couvre tous les dommages à des tiers. Normalement, cette assurance est comprise d'office dans la location de votre véhicule. Pensez donc à bien vérifier que ce soit le cas.

En plus de cette assurance RC, Test Achats vous conseille de souscrire à une assurance omnium qui couvre les dommages de votre propre véhicule. Cela vous permettra de prendre la route sans prise de tête.

Enfin, il s'agira de regarder au cas par cas. "Si vous avez une police d'assistance voyage, il n'y a pas d'intérêt à prendre ce que les enseignes de location appellent la Personnal Assistance Insurance." En effet, vérifiez bien de ne pas être couvert deux fois pour la même chose. Parcourez la liste des exclusions, c'est-à-dire les dégâts pour lesquels vous n'êtes pas couverts. Parfois, cette liste est si longue qu'il ne vaut même pas la peine de prendre l'assurance en question.

Que faire en cas de frais injustifiés?

Si au moment de rendre votre véhicule, vous avez des ennuis avec l'agence de location, tournez-vous vers un organisme qui peut accueillir les plaintes.

Premier conseil de Test Achats: conservez tous les documents jusqu'à réception de votre décompte de carte de crédit. Si vous constatez que des frais non justifiés vous sont facturés, contestez immédiatement et ce toujours par écrit en y joignant toutes les preuves nécessaires. N'oubliez pas de réclamer auprès de l'émetteur de la carte les montants prélevés injustement.

Enfin, en cas de litige avec l'agence de location, vous pourrez vous tourner vers le Centre Européen des Consommateur.

En vous souhaitant d'excellentes vacances sur les routes!