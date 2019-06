Liège : un premier magasin de musique « do it yourself - © Tous droits réservés

Unique à Liège : un magasin de musique « DIY » - Quoi de Neuf - 13/06/2019 Un magasin de musique « do it yourself », ça paraît improbable ? Et pourtant, c’est l’idée de « Mammouth Boutique », installée depuis ce week-end dans le quartier Souverain-Pont de notre Cité ardente. Le concept liégeois et unique en Belgique propose aux intéressés de construire eux-mêmes leurs pédales d’effets.