Les ventes de sextoys explosent en raison du coronavirus et des mises en quarantaine

Ça y est, le confinement sera effectif chez nous dans quelques heures à peine. Les sorties seront strictement limitées pour le bien de tous sauf que pour bon nombre d’entre nous, rester chez soi peut-être source d’ennui.

Cette mesure de confinement risque d’avoir de nombreuses conséquences sur notre vie au quotidien. Certaines personnes se refusent déjà de faire l’amour pour éviter les risques de contaminations.

Pas de sexe pendant deux semaines, voire plus ? Impossible !

Avec ces mesures de confinement prises dans différents pays, certains d’entre nous ont peur d’être en manque de PQ, de pâtes,… Pour d’autres c’est la peur de s’ennuyer et le manque de sexe ! En témoigne l’explosion des ventes de sextoys, en solo ou en couple, il n’y a pas de mal à se faire du bien !

Les résultats sont là : les ventes de sextoys correspondent aux pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus : +75% aux Etats-Unis, +71% à Hongkong, +60% en Italie, +40% en France et un impressionnant +135% au Canada. Les appareils télécommandés engrangent le plus de succès et les marques imaginent déjà des "pack confinement".

L’activité idéale est toute trouvée : faites-vous du bien ! Le plus important est de prendre du plaisir, surtout en cette période difficile.