Les tournages à Bruxelles, ça rapporte

Des outils économiques et fiscaux ont fait de la Belgique un haut lieu de l’industrie audiovisuelle. Grâce à une variété de paysages et d’atmosphères, des centaines de tournages s’y déroulent chaque année. La capitale aussi attire des coproductions internationales de plus en plus nombreuses et prometteuses, c’est en tout cas le bilan tiré par Screnn.brussels qui publie un bilan encourageant.

Grâce aux efforts conjugués des différents services de screen.brussels, la filière de l’audiovisuel dispose aujourd’hui d’une structure d'accompagnement cohérente, collaborative et adaptée à l’ensemble des besoins du secteur. Destiné à soutenir ce secteur innovant, et porteur d’image, screen.brussels affiche de bons résultats et présente ainsi son bilan de l’année 2018.

http://www.screen.brussels/fr