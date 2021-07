Les sports improbables mais qui existent quand même !

Vous avez une piscine ? Des bières ? Deux ou trois amis ayant soif de défis ? Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire un concours de plats. On a tous déjà rigolé d’un ami qui a vidé la piscine tellement son plat était impressionnant. Et bien, on vous propose tout simplement d’en faire un concours. Le but : sauter tout en mettant le nombril en premier dans l’eau. (Oui, on est d’accord les plus portants sont avantagés.)

Et plus vous faites du bruit, plus vous gagnez des points.