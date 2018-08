Les smartphones Seniors... Un marché en plein boom !

Focus côté appli avec Tom qui chouchoute les seniors ce jeudi. Il n'y a aucune raison que les personnes âgées ne soient pas connectées et ça facilite leur quotidien.

Les smart seniors - les traceurs gps - les appli géolocalisation... un marché en plein boom pour papy & mamy.

Côté appli : family locator - where are you ? - ... Via une puce gps - Ca permet de localiser la personne - de discuter avec elle en toute urgence - ...

Les smartphones seniors : un marché qui cartonne ! Les personnes âgées sont de plus en plus connectées, les smart se présentent avec de grosses touches, des possibilités d'appels d'urgence, des appels préférentiels, ... Les fonctionnalités se limitent à l'usage dont ces personnes âgées ont réellement besoin. Tout est adapté.

Côté traceurs gps : Weenect Silver - le petit boitier gris magique qui permet de géolocaliser papy ou mamy - et les enfants aussi grâce à une carte sim. (weenect kids). On place le boitier dans la poche - dans le cartable. Un petit bouton rouge sécurité permet d'être connecté de toute urgence pour sauver la mise en appelant la personne contact. Le micro permet aussi de dialoguer avec la personne. Un boitier vraiment magique.

Le système de télésurveillance : une caméra vous permet de surveiller ce qui se passe chez vous en cas de besoin.