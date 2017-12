Les risques d'empoisonnement de votre chien sont bien plus élevés durant les fêtes!

Le réveillon de Noël et Nouvel An sont souvent synonyme de restes … Des restes que l’on est parfois tenté de laisser à son animal de compagnie. Pourtant, la prudence est de rigueur. Ceux-ci sont très toxiques!

De la dinde, en passant par le foie gras ou encore le chocolat, on a souvent envie de faire plaisir à son petit compagnon à 4 pattes.

Les vétérinaires insistent cette année encore sur le fait qu’il faut avoir conscience des risques d’empoisonnement. La contamination par le chocolat est par exemple quatre fois plus élevée aux périodes de Noel… Entre calendrier de l’avent et gourmandises qui trainent, il est plus facilement accessible et peut engendrer de très graves conséquences comme des vomissements, diarrhées, comas, convulsions, hémorragies...

Il faut être très attentif aux premiers symptômes d’intoxication. Il sont visible 2 à 4 heures après l'ingurgitation d'un aliment interdit. Sachez par exemple qu’une demi barre de chocolat peut être mortelle pour un chien.

Christelle Bonnard, vétérinaire, ajoute qu’il aussi faut connaitre son animal: " Certaines races de chiens sont prédisposées à faire des pancréatites par exemple ". Elle insiste aussi sur la fraicheur des aliments, si les restes sont mauvais pour nous, il en est de même pour notre toutou.

Rappel des quelques aliments à éviter:

Le chocolat est strictement interdit, il contient de théobromine, toxique pour les chiens.

Le lait

Le gras poisson gras

Les oignons crus et l’ail

Les poireaux

Les raisins

Les noix de macadamia

Les os (surtout les os de poulets)

Etc...

La liste compète est à consulter sur le site du centre antipoison.