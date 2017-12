Les Responsible Young Drivers se préparent pour les rapatriements du Nouvel an

À l'approche du Nouvel an, des volontaires - appelés les "Responsible Young Drivers" (RYD) - sont testés afin de déterminer s'ils sont aptes à participer à l'opération de rapatriement en tant que conducteur durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

À l'occasion de cette 26e édition, des conducteurs se portent à nouveau volontaires pour vous rapatrier en toute sécurité à votre domicile. Ils sillonnent les routes de Wallonie et de Bruxelles pour ramener les jeunes et les moins jeunes dans leur propre véhicule et ce, gratuitement.

Antoine Van Laethem, coordinateur des RYD Wallonie-Bruxelles : " Pour l'instant, on a une cinquantaine de volontaires d'inscrits mais les inscriptions se poursuivent et ne s'arrêtent pas, ce qui est forcément positif. Cependant, on est encore à la recherche de volontaires, si les auditeurs sont intéressés, il leur suffit de se rendre sur le site des RYD afin de s'inscrire et de passer le test de conduite."

En effet, avant la nuit du Nouvel an, chaque volontaire doit passer un test : réaliser un parcours d’environ 20 minutes. Durant ce parcours, un instructeur va observer, tester et juger la conduite et le comportement du conducteur afin de valider sa participation comme le confirme Antoine Van Laethem: " Des tests sont donc organisés avec ces volontaires afin d'avoir un point de vue sur leur conduite de base mais également afin de voir s'ils sont à l'aise avec un véhicule différent du leur ou avec des personnes dans le véhicule."

Ces rapatriements s'organisent en binôme; " L'un conduit la voiture RYD et l'autre reprend la voiture du client. Donc le binôme se rend ensemble sur le lieu de la fête puis ensemble sur le lieu de rapatriement du/des client(s). Ces binômes ont entre 17 et 29 ans. Les volontaires âgés de 17 ans sont en effet nécessaires au dispatching où ils peuvent répondre aux appels des clients pendant que les autres se chargent du rapatriement. L'année dernière, on a battu un record avec 1500 clients ramenés à domicile en toute sécurité."

Malgré cette bonne initiative, Antoine Van Laethem tient tout de même à rappeler que les RYD "sont là en dernier recours... Le but premier en soirée est de désigner un BOB..."

Cependant, ne prenez aucun risque, si vous souhaitez boire et rentrer, oubliez le volant! Et dès minuit, n'hésitez pas à appeler le 0902.69 669. Un RYD se fera un plaisir de vous ramener sain et sauf...