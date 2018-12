Les Responsible Young Drivers, la solution pour profiter du réveillon !

Boire ou conduire ? Il faut choisir ! Et si on avait la solution ? Les Responsible Young Drivers vont vous permettre de profiter à 100% de votre réveillon et ce, jusqu'au bout de la nuit !

Les Responsible Young Drivers, ce sont des conducteurs volontaires que vous pouvez appeler si vous estimez que vous avez trop bu et que vous considérez que vous êtes en incapacité de prendre le volant. Et comme c'est souvent le cas en fin de soirée lors du réveillon, cela pourrait fortement vous intéresser.

Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit de composer le 0902/69.669, de communiquer à votre interlocuteur l'adresse à laquelle vous vous trouvez et hop, on vient vous chercher.

Les Responsible Young Drivers roulent en équipe de deux. L'un vous reconduit avec votre propre véhicule pendant que l'autre suit votre voiture pour pouvoir voler au secours d'une autre personne dans la soirée une fois que l'on vous a déposé chez vous en sécurité.

La bonne nouvelle c'est que c'est gratuit ! Et en plus, pas besoin de rejoindre un point de ralliement !

L'objectif principal étant bien évidemment de faire de la sensibilisation.

Plus d'informations sur le site internet : www.rydwb.be