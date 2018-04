Les ratons laveurs envahissent la Wallonie!

Si vous avez l’habitude de croiser un raton laveur au détour d’une balade… Détrompez-vous, ceci n’a rien d’étonnant. Le petit mammifère est présent dans nos contrées depuis plus d’une trentaine d’années, et figurez qu’il se multiplie de plus en plus !

Arrivé sur notre territoire depuis l’Allemagne et la France, le raton laveur est omniprésent en Wallonie, principalement sous le sillon Sambre et Meuse, dans la vallée de l’Ourthe, à la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, aux alentours de Dinant, dans la vallée de la Meuse et, de manière générale, le long de la frontière allemande.

A l’heure actuelle, il est encore difficile de chiffrer le nombre d’espèces présentes en Wallonie. On l’estime à quelques milliers d’individus… Ce sont les collisions sur nos routes avec ces petits mammifères ainsi que le nombre de cadavres retrouvés qui attestent de leurs présences en très grand nombre.

Invasif ou nocif pour les autres espèces ?

Il faut savoir que le raton laveur s’adapte à son environnement, si bien qu’il modifie son alimentation en fonction de ce qu’il trouve. L’un des problèmes engendrés par sa présence est qu’il fait concurrence à d’autres animaux menacés comme le blaireau. Mais ce n’est pas tout, ils portent aussi préjudice à certains reptiles et oiseaux dont il peut se nourrir. Il est également porteur de maladies et peut, en outre, s’attaquer à vos poules.

D’autant que certaines personnes pensant bien faire, n’hésitent pas à les nourrir… Ce qui a comme conséquence et comme problématique de les attirer vers les villes.

Son expansion massive est ainsi devenue en quelques années une préoccupation importante, ce qui classe bel et bien le raton laveur dans la catégorie des espèces invasives.