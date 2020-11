Les pigeons voyageurs belges : des records de prix de vente.

L’utilisation des pigeons voyageurs a été particulièrement intense pendant les guerres. Pendant la guerre 1939-1945, 16.500 pigeons anglais furent parachutés en France, afin de rapporter au commandement allié des renseignements sur les lignes ennemies. Les Allemands avaient spécialement dressé des faucons pour les attaquer en vol. En septembre 2020, un message militaire allemand datant sans doute de 1910, a été retrouvé dans une capsule perdue par un pigeon voyageur. Le texte évoque des manœuvres dans 2 localités du Haut Rhin, à l’époque où cette région était allemande. Ce message fera désormais partie du Musée de Linge.

Des pigeons belges vendus aux enchères à des prix exorbitants. Beaucoup d’entre nous se souviennent sans doute des communiqués concernant les lâchers de pigeons diffusés le week-end à la Rtbf. Il reste aujourd’hui encore environ 20.000 colombophiles en Belgique. La tradition des concours de pigeons voyageurs s’était un peu perdue, mais l’intérêt des Asiatiques pour les pigeons lui a redonné une seconde vie. Un site de vente aux enchères Pigeon paradise est d'ailleurs dédié entièrement aux pigeons. Il faut dire que certains pigeons bien entraînés et sélectionnés par divers croisements sont capables de voler à des vitesses élevées. Un pigeon voyageur peut parcourir plus de 1 200 kilomètres en 16 heures. La vitesse de vol varie de 60 à 110 km/h, selon la direction du vent, avec des pointes à plus de 120 km/h.

En 2017, Golden Prince, pigeon de compétition de Wevelgem a été vendu aux enchères pour la somme de 360.000 euros. New Bliksem a suivi la même année avec un prix de 376.000 euros. En 2019, Armando battait le record avec une vente conclue à 1.252.000 euros. Et puis, le 15 novembre prochain, New Kim battra ce record mondial. Mise à prix à 200 euros, cette femelle belge de 2 ans avait déjà atteint la somme de 1.310.000 euros après 90 minutes de vente aux enchères. Ces pigeons ne vont évidemment plus voyager, mais serviront à la reproduction. On imagine mal un pigeon de ce prix se faire dévorer par un rapace !

La colombophilie était une passion partagée par de nombreux Belges. En 1990, la Belgique comptait 90.000 colombophiles, largement plus, toutes proportions gardées que dans d’autres pays du monde et était championne toutes catégories sur le plan mondial. Réalisé par Françoise Lempereur, avec l’aide de la Royale Société colombophile belge, la Sonuma propose à travers un reportage, de découvrir tous les aspects de cette passion.

Et puis, plus récent, un reportage de François Mazure dans "7 à la Une" sur Gilles Le Suisse, un colombophile, dont les pigeons ont déjà participé au fameux concours de Barcelone et des explications sur le prix de vente que ces pigeons peuvent atteindre.

Apprenti colombophile - Gilles le Suisse dans 7 à la Une - 30/03/2019 Un colombophile flamand vient tout juste de vendre un pigeon voyageur, Armando, pour la coquette somme d’1,25 million d’euros à un acheteur chinois. Un record absolu ! Gilles le Suisse y voit une opportunité de carrière. Il s’est donc mis à la recherche d’un stage en colombophilie pour apprendre les ficelles de ce sport très lucratif.