Les personnages de "La casa de papel" débarquent au Musée Grévin

Mondialement connu pour ses statues de cire représentant des personnages célèbres, le Musée Grévin surfe désormais sur la vague des séries populaires afin d'attirer un public plus jeune. Depuis peu, ce sont les acteurs de la série espagnole "La casa de papel" qui sont mis à l'honneur.

En reproduisant des célébrités comme Kylian Mbappé ou encore Maître Gims, le Musée Grévin nous avait habitués à proposer des statues très actuelles. Mais là, ce sont les personnages de la série la plus regardée du moment qui sont représentés tout de cire vêtus. On vous explique ce choix dans l'image du jour de Quoi de neuf? ce jeudi avec Véronique Berecz, porte-parole du Musée Grévin.

"C'était déjà le propre de Grévin quand il a ouvert ses portes en 1882 de reproduire l'actualité. Victor Hugo pour nous c'est de l'histoire, mais dans le temps c'était un personnage d'actualité. Et c'est ce qui s'est toujours fait au fil des ans. C'est pour ça que Kylian Mbappé y est présent, tout comme une scène du Mondial de 98. On essaie toujours de suivre l'actualité et de faire vivre des moments que l'on ne peut pas vivre ailleurs."

Ceux qui connaissent bien la série d'Álex Pina savent que les personnages de La casa de papel portent la plupart du temps un masque représentant le visage de Salvador Dali. C'est aussi le cas au musée? "Les personnages portent le masque car il y a cette envie de reproduire cette scène mythique et permettre aux visiteurs de poser à côté des quatre personnages de la série. Donc on a pris une statue existante et on a mis un masque dessus. C'est six mois de travail pour créer un personnage. Comme cette envie était assez soudaine, cela aurait mis trop de temps de reproduire les vrais acteurs."

