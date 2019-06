Les pensions animalières ont de plus en plus la cote

Les vacances ne sont plus très loin, du coup, les pensions pour animaux sont de plus en plus sollicitées.

En 10 ans, les Belges déposent leur animal de compagnie en pension 10 fois plus qu’auparavant. Et justement en Wallonie, le nombre de pensions a bondi de plus de 20% en trois ans. Aujourd'hui, il en existe 169, selon le Service Public de Wallonie.

Mais pourquoi cette évolution ?

Pour le responsable à la Croix Bleue de Belgique, une ASBL se bat au quotidien pour venir en aide aux animaux abandonnés, Mortimer Van der Meeren,

Les gens sont plus responsables qu’avant

Mais pas seulement. Les prix ont été revus à la baisse, un travail de sensibilisation important a été mené et la nouvelle législation (qui interdit l’abandon en Région wallonne).

