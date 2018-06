Les mouvements de jeunesse préparent des camps "zéro déchet"!

Avec le début de l’été sonne aussi le départ des camps pour les mouvements de jeunesse. Et cette année, grande nouveauté, le " Zéro déchet " s’invitera au programme !

Des camps durables et respectueux de l’environnement

C’est l’objectif du projet pilote poursuivi par quatre mouvements de jeunesse : les Patros, les Scouts et guides pluralistes, les Guides catholiques de Belgique (GCB) et la Fédération des scouts Baden-Powell (Les Scouts). Ils se lancent communément dans cette grande aventure en partenariat avec " Zero Waste Belgium " et le portail Good Food de Bruxelles-Environnement.

Toutes les sections concernées ?

Dans un premier temps, ce sont les éclaireurs qui testeront la démarche, comprenez les 12-16 ans, qui réaliseront leurs camps en prairie. Et si le pari est réussi, cette initiative sera étendue à toutes les unités… Ce qui n’empêchera pas ceux qui le veulent de suivre ce programme " Zero déchet " !

Du côté des préparatifs…

Le animateurs et intendants ont suivi des formations sur la thématique des camps plus " durables ". Le GCB a fourni à ses membres des pistes telles que "des adresses où acheter en vrac, où acheter local". Les enfants et parents ont été informé des différentes plateformes de co-voiturage pour optimiser les trajets en voitures. Et l’ApaQW incite par exemple les unités à se fournir chez le producteur, en échange de 7 euros par jour par participant (avec un maximum de 600 euros).

Ces différentes initiatives concerneront environ un cinquième des 589 camps de la fédération et elles s’inscriront entièrement dans les valeurs du scoutisme.