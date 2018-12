Les mots qui ont marqué 2018

"Je l'ai dit bordel", Bella cio, "S'en balec", "Avoir le seum", Marrakech, influenceuse, flexitarien...sont autant de mots et expressions qui ont marqué l'année 2018. Mais est-ce qu'ils vont durer et s'inscrire dans l'histoire ? On en parle avec Michel Francard, professeur de linguistique à l'UCL : "Le succès de ces phrases tient de la structure qui se crée. "Je l'ai dit bordel! ", on pourrait imaginer que cette phrase soit reprise dans d'autres situations. Un autre comme "J'peux pas, j'ai climat" fait évidemment référence à "J'peux pas, j'ai piscine" c'est ce qu'on appelle des memes. Ce sont des expressions, des images avec lequel on joue sur les réseaux sociaux, sur internet et qu'on fait varier. Le succès de ces formules sont les variations qu'on leur fera connaître dans le futur. "Avoir le seum" n'est pas prêt de disparaître. " Cette expression n'est pas tout à fait récente. on en trouve déjà des attestations début des années 2000. C'est un mot qui vient de l'arabe qui veut dire la rage, la haine. ça a été diffusé en France assez largement. Mais c'est notre défaite qui a fait gagner ce mot dans notre vocabulaire."

Un mouvement de société Il y a des phénomènes nouveaux précise Michel Francard : " Les expressions comme "Je l'ai dit bordel, On s'en balec" renvoient à une situation qui est créée par des personnages médiatiques. Quand on crée un mot comme "flexitarien", là il y a un mouvement de société qui est là derrière. Un mode d'alimentation qui se veut relativement équilibré. C'est mot qui apparaît à un moment dernier et qui va sans doute connaître un bel avenir dans la langue. Il y a des mots dont les dictionnaires s'emparent et qui vont connaître une pérennité. "

Des mots qui prennent un sens nouveau Certains mots n'ont de nouveau que le sens ajoute le professeur : " Pour la période même et la crise gouvernementale qui a suivie, il n'y a aucun doute, c'est un mot qui s'est imposé ! "Coalition Marrakech", c'est un peu comme coalition kamikaze, coalition suédoise. Ça devient un adjectif, ça fonctionne comme un adjectif. Maintenant, il y a gros à parier qu'à part pour les historiens et l'histoire constitutionnelle de la Belgique, ce sera sans doute un feu de paille. Dans 10 ans, on ne se souviendra plus trop bien pourquoi on avait appeler ça " gouvernement Marrakech". Sauf si, à nouveau, dans un tout autre contexte, le mot revient et est revivifié. C'est au moment où le mot sort de son contexte initiale, qu'il commence à gagner de l'audience et à gagner la couvertures des dictionnaires. "