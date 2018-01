Les jeux de vos smartphones vous espionnent !

Sans que vous le sachiez, plus de 250 jeux installés sur Androïd ou sur l'Apple Store vous espionnent pendant que vous jouez. Une information révélée par le New York Times. En réalité, ces applications utilisent, entre autres, un logiciel que l'on surnomme "Alphonso". Ce dernier récolte les différentes informations et sons qu'il entend et qui émanent de votre télévision pour les communiquer ensuite aux annonceurs. Et ce, même quand l'application du jeu en question est fermée. Le simple fait que votre smartphone soit à proximité suffit.

Comment ? Via le micro de votre smartphone. L'objectif ? Récolter un maximum de données pour effectuer un meilleur ciblage publicitaire. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que vous avez inconsciemment donné votre accord à la récolte de ces informations. En effet, le fonctionnement du logiciel est expliqué dans le manuel des jeux et dans la politique de confidentialité.

Et attention, à l'heure où les nouvelles technologies prennent de plus en plus d'importance, le logiciel "Alphonso" est bien évidemment loin d'être le seul...