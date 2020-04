Les héros du confinement : un diplôme pour enfants à télécharger gratuitement

Il est fort possible qu’avec l’annonce du prolongement du confinement, nous ressentions un petit découragement. Et notamment pour les enfants pour qui la situation commence à être un peu longue. 1 mois qu’ils sont confinés, qu’ils ont été séparés de leurs copains, leurs grands-parents, 1 mois qu’ils ne peuvent plus aller à leurs activités… partir en vacances.

Pour les encourager, La société de jeux HopToys propose de télécharger gratuitement un diplôme du héros du confinement.

Pour féliciter nos enfants et aussi pour les encourager, puisque le confinement va durer encore un (petit ?) moment, nous avons eu envie de mettre ce petit cadeau à votre disposition pour vous permettre d’exprimer votre admiration à vos enfants(s) d’une manière amusante et dédramatisante.

Pour télécharger le diplôme personnalisé ?

1 Téléchargez le Diplôme du héros via ce lien.

2 Personnalisez votre diplôme avec le prénom de l’enfant, la date, etc.

3 Ajoutez une mention spéciale comme par exemple souligner un aspect positif de son attitude ("roi des câlins ", " super grand frère ", " reine du rangement ",…).