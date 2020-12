Les Géminides : une pluie d’étoiles filantes le 14 décembre

Les essaims de météores ou pluie d’étoiles filantes visibles dans l’atmosphère sont en général observables par ciel dégagé, sans pollution lumineuse. Les plus populaires sont les Perséides, les plus anciennes que l’on ait pu observer jusqu’à présent que l'on peut voir entre le 11 et le 15 août. Ce nom a été donné parce que les traînées de la pluie d’étoiles filantes semblent provenir de la constellation de Persée. Plus poétique, on les appelle aussi "Les larmes de Saint Laurent ", parce qu’elle apparaissent autour de la Fête de la St Laurent le 10 août. Elles sont constituées des débris de la comète Swift-Tuttle.

Mais qu’est-ce qu’une pluie d’étoiles filantes ? Lors de son parcours dans l'espace, une comète abandonne dans son sillage des débris constitués de gaz et de poussières, ce sont les météores. Lorsque la trajectoire de la Terre rencontre ce sillage, une partie des poussières impacte l'atmosphère terrestre, et provoque le phénomène connu sous le nom d'étoiles filantes. Environ 100 000 tonnes de poussières se consument dans l'atmosphère en une année. Ces grains de poussière pénètrent à approximativement 200 000 km/h (soit 60 km/s) dans l'atmosphère terrestre et se consument, créant ainsi une trainée lumineuse, ressemblant à une averse.

3 images Les Géminides, pluie d'étoiles filantes que l'on peut observer en décembre. © Getty images

Les Géminides, une des pluies d’étoiles filantes les plus importantes de l’année. Les observations sont relativement récentes puisqu’elles datent de 1861. On observe ces étoiles filantes en général à la mi-décembre, entre le 7 et le 17 décembre, avec cette année, un pic d’activité entre le 12 et le 14 décembre. Pour les observer, Il suffit de regarder la constellation des Gémeaux au-dessus de l'horizon est. Cependant, les plus longues et les plus brillantes étoiles filantes de cet essaim peuvent apparaître presque n'importe où sur le ciel. L’essaim des Géminides semble provenir de l’astéroïde Phaéton. On pourrait observer entre 60 et 75 météores par heure. Mais en 2017, on a observé plus de 150 étoiles filantes par heure. Soyez donc au rendez-vous des ces Géminides qui constituent pour beaucoup d’ observateurs, la plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année. Il vous faudra trouver un lieu éloigné de la pollution lumineuse ce qui n’est pas gagné d’avance…

3 images "Et si on rallumait les étoiles" (Le livre en papier) © Jean-Pierre Frippiat

Envie d'en savoir plus sur les étoiles ? Le photographe Jean-Pierre Frippiat a publié, à compte d'auteur "Et si on rallumait les étoiles" un très beau livre de photos nocturnes réalisées lors de ses voyages en Europe mais aussi en Belgique. Les magnifiques photos agrémentées de textes vous en apprendront beaucoup dans ce domaine, puisque Jean-Pierre est également un passionné d'astronomie.