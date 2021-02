Les distributeurs de bonbons PEZ, substitut de la cigarette

Un distributeur en forme de briquet doré en 1949. © & TM by PEZ AG

Ce n’est qu’en 1949, que cet anti-fumeur militant a l’idée de créer un distributeur en détournant l’objet emblématique des pro-tabac. En forme de briquet doré, l’emballage est idéal pour offrir des bonbons à la menthe avec le slogan de l’époque " Pez, la menthe des personnes distinguées ". Ou encore " La cigarette non, un PEZ oui ".

Un des slogans de la marque au début de sa création. © & TM by PEZ AG

Elles étaient engagées dans les foires, les magasins ou les événements importants pour distribuer des échantillons de la marque et faire connaître le produit. Panneaux émaillés, présentoirs et distributeurs automatiques étaient décorés de ces Pez Ladie. Ces objets sont particulièrement recherchés aujourd’hui par les collectionneurs. Jusque dans les années 80, on comptait encore 36.000 distributeurs automatiques en Autriche et en Allemagne. Des distributeurs vintage sont particulièrement recherchés sur Ebay

Les campagnes de pub PEZ avec les PEZ ladies. © & TM by PEZ AG

Séduire les enfants.

Au début des années 50, parallèlement au développement de la marque aux Etats-Unis, notre confiseur se rend compte que le bonbon plaisait également aux enfants. Il crée alors les bonbons aux fruits avec des distributeurs ornés d’une tête de personnage de bande dessinée. Mickey et Donald sont les premiers personnages à figurer sur le distributeur, en 1962. L’entreprise rachète alors les licences à des producteurs de séries télé, de personnages de BD, de géants du cinéma… On dénombre aujourd’hui plus de 550 distributeurs différents.

Gabriele Hofinger, directeur marketing chez Pez explique le succès de cette marque depuis plus de 90 ans : "PEZ est la combinaison de deux éléments apparemment contradictoires : peu de produits ont changé aussi peu que le PEZ au cours de leur vie : la forme des bonbons est la même qu’en 1927 et le distributeur n’a été que légèrement modifié depuis 1949… Mais Pez innove en permanence : de nouvelles saveurs sont constamment créées et testées".