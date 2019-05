Les danses rétro américaines, telles que le swing, sont de retour!

Cette danse swing est née à Harlem dans l’entre-deux-guerres. Très énergique, elle connaît un retour en grâce phénoménal.

Partout chez nous à Bruxelles et en Wallonie, on se déhanche au son des orchestres de jazz, en cravate à losanges et manches ballons. Le lindy hop, danse des années folles, fait son grand retour sur les parquets cirés.

Le Lindy hop est une danse née aux États-Unis dans les années folles. Proche du charleston, elle est apparue chez nous dans la période de l'entre deux guerres à la Libération. Le style de l'époque fait fureur.

De nombreux Belges sont mordus de swing jusque dans la garde-robe.

En plus de donner des cours et des initiations à Namur et en Wallonie, Apollo-Swing organise des soirées à thèmes, l’occasion pour les danseurs de revêtir des costumes du siècle passé, chinés dans les marchés aux puces.

Infos ici