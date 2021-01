Les corbeaux aussi intelligents que les singes ?

Les auteurs ont constaté que, dès l’âge de quatre mois, à l’exception de la mémoire spatiale, les performances cognitives des corbeaux étaient similaires à celles des singes. Pour en arriver à ces conclusions, ils les ont soumis à une série de tests concernant la place des objets dans l’espace, mais aussi à l’utilisation d’outils. Wikipédia nous apprend que " les corvidés peuvent fabriquer des outils contrairement à beaucoup d’autres animaux intelligents qui utilisent uniquement les ressources disponibles, sans chercher à les modifier. Par exemple, ils vont tordre une brindille plutôt que d’en chercher une déjà tournée de la bonne manière. De plus, les chercheurs notent que malgré l’abondance de bouts de bois et de tiges dans leur environnement, ces oiseaux transportent leurs outils (permettant d’attraper larves et insectes), plutôt que de perdre leur temps à en chercher d’autres. "

La mémoire des visages.

Une autre étude de chercheurs de l’Université de Washington à Seattle a réalisé une expérience pour démontrer que les corbeaux avaient la capacité de reconnaître les humains, de s’en souvenir et de transmettre cette information à leurs congénères. Ils ont arboré un masque en capturant, puis relâchant des corneilles qui poussaient des cris agressifs à chaque fois qu’ils revoyaient le masque et cela, encore plus de 2 ans après. Des corbeaux qui n’avaient pas participé à l’expérience apprenaient à reconnaître et éviter le personnage masqué, grâce aux informations que les corneilles leur avaient transmises.