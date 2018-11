Les contes de fées pour nos enfants, bonne ou mauvaise idée?

Lire des histoires avant le couché permet à l'enfant de se calmer avant de dormir, permet aux parents et aux enfants de se retrouver après une longue journée, mais selon certains experts, cette habitude n'est pas toujours bonne... ou plutôt se sont les histoires racontées qui ne répondent plus vraiment à la vie de tous les jours.

N'arrêtez pas la lecture à vos bambins, mais il faut une certaine nuance, explique Diane Thibaut de Maisières, coach et experte en neurosciences appliquées : " Le monde de l'imaginaire permet de sublimer la réalité des enfants, cela permet de faire passer des messages essentiels sur le bien, le mal et toute la diversité du point de vue entre les deux. Et en même temps, c'est aussi une manière d'éduquer par l'exemple. Il faut donc être conscient de l'exemple que l'on donne lorsque l'on raconte des contes qui sont extrêmement stéréotypés dans les rôles ".

Mais sans stéréotypes!

La conférencière, veut sensibiliser le public sur le sujet de la motivation durable, de la confiance en soi, de la diversité femmes-femmes et de l’éducation non genrée, car oui, nos contes sont stéréotypés : " Le stéréotypes classiques c'est : la princesse qui est une demoiselle en détresse et un prince charmant, fort et courageux, qui la sauve. [...] Je pense que c'est important de pouvoir les nuancer et peut-être d'échanger les rôles de temps en temps. [...] Mais, je pense aussi que l'on manque de conte dans lequel les garçons ont le droit d'être vulnérable, d'être empathique... et donc ça peut être intéressant d’échanger les rôles dans des contes très classiques."

Alors, peut-être que ce soir, ce sera : "Le Beau au Bois dormant" ou "Ariel, le petit Triton"..