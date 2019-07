Les chiens et les chats peuvent aussi donner leur sang !

La solidarité féline & canine...

Oui, les animaux domestiques peuvent aussi donner leur sang.

Certains animaux malades ou blessés ont parfois besoin de transfusions sanguines. Stéfan Degallaix (Président de l'Union Professionnelle des vétérinaires) évoque le fait que cela fait déjà bien des années qu'on réalise des transfusions de sang dans des conditions bien spécifiques.

N'importe quel vétérinaire équipé peut réaliser cette intervention. On fait l'analyse des groupes sanguins. On ne peut transférer du sang d'un animal d'une autre espèce. Chez les chiens on a des groupes sanguins bien particuliers donc il est important d'injecter le bon sang. Il est une banque de données de "clients". Il faut des chiens relativement calmes mais tout se passe comme pour les humains.

Tout est question de volume aussi - si on doit transfuser un chien de 20 kg, un chiwawa d'1,5 kg ça ne va pas le faire. On marque notre préférence pour des chiens au-dessus de 20 kg généralement.

La bonne nouvelle - on n'est pas en pénurie ! Les vétérinaires ont de quoi pallier aux besoins grâce aux bons contacts avec les propriétaires. Vous pouvez vous aussi faire la démarche auprès de votre cabinet véténrinaire et faire part de votre accord, le cas échéant afin de maintenir cette chaine de solidarité canine !

Et non, le chien ne part pas après avoir bu un jus d'orange et un biscuit mais c'est un bon paquet de croquettes qui récompensera ce magnifique geste canin !