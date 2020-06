Les chats d’internet à la rescousse des cinémas

Encore une bonne initiative lancée pour contrer la crise traversée actuellement.

Le confinement a aussi eu du bon ! De nombreuses initiatives positives ont été lancées pendant la crise liée au coronavirus.

Celle dont on parle allie chats et cinéma.

Il est vrai que le secteur de la culture a été fortement impacté par la situation, notamment les cinémas dont les salles sont restées fermées pendant des mois, et en particulier les cinémas indépendants.

Pour leur venir en aide, un festival un peu particulier va leur reverser la moitié de ses bénéfices.

Il s’agit du Quarantine Cat Film Festivals, un événement en ligne qui regroupe que des vidéos de chats les plus drôles d’internet.

Pendant ce festival digital, il vous est possible de regarder un film de 75 minutes, ou plutôt une compilation des meilleurs moments des chats sur le net, du plus drôle au plus mignon en passant par le plus original.

Toutes les vidéos ont été filmées pendant le confinement.

130 chats du monde entier ont été sélectionnés sur plus de 1000 vidéos reçues par les organisateurs.

Pour visionner ce film qui nous mettra forcément le sourire aux lèvres, il faut payer 12$ dont la moitié est reversée aux salles de cinéma indépendantes.

Vous pouvez même choisir le pays en faveur duquel la somme sera donnée.

Si vous voulez y participer, vous pouvez vous rendre sur le site rowhouse.online