Les chants de Noël mauvais pour la santé?

Selon la psychologue Linda Blair, l'excès de chants de Noël ne serait pas bon pour notre moral. Ce phénomène pourrait même être pire pour les personnes qui travaille dans les magasins : "Les personnes qui travaillent dans les magasins doivent apprendre à ne plus écouter les musiques de Noël. Parce que, s'ils ne le font pas, ils risquent de ne plus pouvoir se concentrer sur autre chose. Ils dépensent toute leur énergie à ne plus écouter ces musiques."

Eric Mairlot, est neuropsychiatre, Directeur du Centre de Thérapie Brève et Président de l’Institut de Nouvelle Hypnose, pour lui, les chants peuvent, en effet, avoir un impact négatif : "En fait, on peut en avoir marre de tout. [...] tout peut devenir quelque chose d'irritant. A la longue, le cerveau peut effectivement se saturer de stimulus et, à un moment donner, on peut effectivement ne plus supporter, mais cela reste variable. [...] On peut effectivement avoir une sorte d’irritation qui peut être très stressante."

La solution : l'auto-hypnose positive

Le cerveau peut donc se fatiguer, mais, bonne nouvelle, l'être humain possède la capacité à diminuer se stresse, parfois même de manière inconsciente : "L'être humain est aussi doué du phénomène d'habituation, et c'est pour ça qu'un tas de gens, qui habitent près de Zaventem, n'entendent plus et ne font plus attention aux bruits d'avions. C'est certainement la même chose pour les personnes qui travaillent dans les magasins. [...] Notre cerveau est capable de se dissocier, de se couper des stimuli qui sont dérangeants. [...] On peut arriver à se mettre dans un état de "modifié de conscience", même léger, pour arriver à se dissocier, à se calmer à l'intérieur et puis à se couper des sons qui dérangent."

Sinon il existe l'auto-hypnose : "L'idéal est de comprendre comment on fait de l'auto-hypnose négative", explique le docteur Mairlot, " Qu'est-ce que je pense quand j'écoute quelque chose qui m'énerve? Les pensées vont être des pensées négatives qui vont fixer l'attention que là-dessus. Mais si on se dit :"J'arrête de me focaliser là-dessus, je vais me concentrer sur un souvenir plus agréable." On essaye de penser à quelque chose de positif ou d'agréable. C'est une question d'apprentissage. "